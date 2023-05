Fermentelos está em festa pelos 95 anos da elevação a vila

A Junta de Freguesia de Fermentelos vai assinalar os 95 anos da elevação daquela localidade a vila.

A iniciativa, agendada para o próximo sábado, dia 6 de maio, será marcada pelo lançamento do novo CD da Banda Marcial de Fermentelos, como o nome de “Vila da Música”, numa clara alusão ao estatuto obtido por esta vila do Concelho de Águeda pelas suas fortes ligações à cultura e à música, em particular.

O dia festivo terá início com o hastear de bandeiras, às 10h, com a sessão solene comemorativa da efeméride, que incluirá a apresentação do novo registo em CD da Banda Marcial de Fermentelos, a partir das 17h, no salão da Junta de Freguesia, seguindo-se um momento musical protagonizado pela Banda.