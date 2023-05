Mealhada recebe finais das taças nacionais de futsal

À semelhança do que aconteceu o ano passado, o Município da Mealhada acolhe as finais das taças nacionais de futsal, estando a competição dividida em duas fases: playoff e finais.

O Município da Mealhada volta a acolher as finais das taças nacionais de futsal, que terão lugar em dois fins de semana de junho, dias 17, 18, 24 e 25. Os jogos serão disputados no Luso e em Ventosa do Bairro.

No playoff de apuramento para as finais, estarão presentes os escalões de Sub-15 e Sub-17 masculino, com os jogos a disputar-se nos dias 17 e 18 de junho.

As finais terão lugar nos dias 24 e 25 de junho e contemplam os escalões de Sub-15, Sub-17 e Sub-19 masculino, para além do escalão sénior feminino.

“É com muita satisfação que, mais uma vez, recebemos, no Município da Mealhada, as finais das taças de futsal. O desporto é um setor estruturante para o nosso município e a Federação Portuguesa de Futebol tem aqui um parceiro com que pode contar”, referiu António Jorge Franco.

O presidente da Câmara Municipal da Mealhada afirmou ainda que “o meu desejo é o de que esta competição, à semelhança do que já aconteceu o ano passado, decorra num ambiente desportivo saudável, de respeito e de alegria. Estamos, Município, técnicos e operadores económicos, empenhados em receber estes atletas e em oferecer o melhor ambiente possível para a competição”, sublinhou o autarca.

Também o presidente da Associação de Futebol de Aveiro, José Neves Coelho, dá novamente as boas-vindas à competição no seu distrito: “É sempre um enorme privilégio receber uma competição deste nível no nosso Distrito.”

“O Município da Mealhada é um parceiro de excelência e está à altura das finais da taça de futsal e das equipas que nela participam. Vamos proporcionar uma grande festa e acolher os nossos convidados da melhor forma possível. Que seja um grande espetáculo de futsal”, desejou o dirigente.