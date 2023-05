Vale de Ílhavo no mapa das Aldeias de Portugal

Um dos novos destinos classificados como “Aldeias de Portugal”, pela Associação do Turismo de Aldeia, é Vale de Ílhavo e situa-se no Município de Ílhavo.

Em 2022, a Câmara Municipal de Ílhavo, com o apoio da AIDA – Associação Industrial do Distrito de Aveiro, realizou a candidatura à Rede Nacional de aldeias turísticas situadas em espaço rural – Aldeias de Portugal.

Esta iniciativa teve como objetivo promover a preservação do património material e imaterial, as boas práticas ambientais e a inclusão social de Vale de Ílhavo.

O processo de candidatura contou com o envolvimento da comunidade de Vale de Ílhavo, através de um trabalho de pesquisa, que incidiu sobre a realização de entrevistas individuais e recolha de testemunhos, a criação de uma base de dados de pontos de interesse, contactos e potencialidades da Aldeia.

Foram ainda promovidos encontros com a comunidade para recolha de contributos para o desenvolvimento do Plano de valorização da Aldeia e atividades âncora.

Depois de um intenso trabalho e da candidatura formalizada, o Município de Ílhavo vê agora, com grande orgulho, reconhecido o património histórico e cultural de Vale de Ílhavo, destacando-se o Carnaval de Vale de Ílhavo e seus emblemáticos Cardadores, o Pão de Vale de Ílhavo, com as suas padas e folares, os ofícios e os recursos naturais e agrícolas, características distintivas da sua ruralidade e beleza paisagística.