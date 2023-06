Anadia: “Jantares nas Adegas” promovem gastronomia e néctares bairradinos

O epicentro do “Festival Anadia de Paixões” é a Feira da Vinha e do Vinho que vai ter lugar de 21 a 25 de junho, no Vale Santo, em Anadia.

À semelhança do ano passado, vai ter lugar mais uma edição dos “Jantares nas Adegas”, integrada no “Festival Anadia de Paixões”, promovido pela Câmara Municipal.

O evento, que pretende dar a conhecer alguns dos produtos vínicos da região, em harmonia com a gastronomia local, envolve três produtores da Bairrada, designadamente a Quinta dos Abibes, Caves São Domingos e Caves Arcos do Rei.

Os “Jantares nas Adegas” decorrem no dia 16, pelas 19h30, na Quinta dos Abibes (Aguim) e nas Caves São Domingos (Ferreiros). No dia 18, à mesma hora, o encontro vínico acontece nas Caves Arcos do Rei (Arcos).

As inscrições devem ser efetuadas, junto dos produtores, até dia 14, nos casos da Quinta dos Abibes (914 554 008) e Caves São Domingos (919 585 300), e até dia 15, no caso das Caves Arcos do Rei (968 022 695). O preço por pessoa é de 50 euros, sendo que o pré-pagamento deve ser efetuado diretamente ao produtor.

Visitas às Adegas e provas de vinhos

Este ano, o “Festival Anadia de Paixões” acolhe a iniciativa “Visitas às Adegas”, com visitas e provas de vinhos, que vai ter lugar, nos dias 16 e 17, a dois produtores, respetivamente Campolargo (São Mateus), das 17h às 19h, e Caves São João (São João da Azenha), a partir das 17h. A visita tem um custo de 15 euros/pessoa. As marcações devem ser efetuadas, junto dos produtores.

Ainda integrado no “Festival Anadia de Paixões”, irá decorrer no dia 30 de junho, pelas 21h30, mais uma edição do “Noite Baga Bairrada”. A iniciativa vai ter lugar no Hotel Cabecinho, na cidade de Anadia. Está prevista uma harmonização de espumantes Baga Bairrada e ostras. Pretende-se, desta forma, dar a conhecer este novo conceito de espumantes, produzido a partir da casta Baga.

Cinco dias de certame

O Palco “Terras de Paixões” tem como principais cabeças de cartaz, José Cid, Jorge Palma, Wet Bed Gang, Pedro Abrunhosa e os Ala dos Namorados. Os mais novos não foram esquecidos. Na tarde do último dia, domingo, a animação vai estar a cargo de Masha e o Urso e do Dj Ovelha Choné.

A entrada no certame tem um custo de três euros, à exceção do último dia que é gratuita. O bilhete geral tem um custo de 10 euros. Os portadores dos Cartões Anadia Jovem e Sénior têm um desconto de 50 por cento.

O “Festival Anadia de Paixões” tem como objetivo principal dar a conhecer aos visitantes o que de melhor se faz no concelho nos vários setores da economia local, com especial incidência para a enogastronomia, turismo, saúde e bem-estar.