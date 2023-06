Anadia: Linha de alta velocidade em consulta pública

As três alternativas de traçado “acarreta um conjunto de impactes para as populações e para o território”, avança o Município de Anadia.

A Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental referente ao Estudo Prévio da nova Linha de Alta Velocidade Porto-Lisboa, no troço compreendido entre Aveiro (Oiã) e Soure, encontra-se já a decorrer.

Em nota enviada à comunicação social, a Câmara Municipal de Anadia avança que o Estudo Prévio da nova Linha de Alta Velocidade Porto-Lisboa apresenta três alternativas de traçado para atravessamento do concelho de Anadia, abrangendo as seguintes freguesias: Sangalhos, S. Lourenço do Bairro, Vilarinho do Bairro, União das Freguesias de Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas, União das Freguesias de Arcos e Mogofores e União das Freguesias de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro.

“Qualquer um dos traçados da nova Linha de Alta Velocidade acarreta um conjunto de impactes para as populações e para o território”, lê-se naquela nota, dando conta de que a Consulta Pública deste Estudo de Impacte Ambiental “é o momento adequado para todos os interessados conhecerem com detalhe as características desta nova infraestrutura ferroviária e os impactes ambientais, sociais e económicos associados à sua construção.”

De sublinhar que qualquer pessoa, empresa, associação e/ou entidade pode manifestar a sua opinião sobre este Estudo Prévio, através do Portal Participa.pt.

A Consulta Pública decorre até ao dia 31 de julho de 2023 e só serão consideradas as opiniões, sugestões e/ou reclamações submetidas através do Portal Participa.pt.