Detidos em Lisboa seis envolvidos em crime de carjacking em Anadia

Seis pessoas, três do sexo feminino e três do sexo masculino, entre os 20 e os 44 anos, foram detidas em Lisboa, na sequência de um mandado de detenção e busca referente a um crime de carjacking ocorrido em 2021, no Pardieiro, concelho de Anadia.

Os factos ocorreram na madrugada de 1 de outubro de 2021, quando as vítimas se deslocavam numa viatura de alta gama que tinham recentemente adquirido. Foram abordadas na via pública por seis elementos, retiradas da viatura e violentamente agredidas. A viatura roubada, um Jaguar, foi entretanto vendida pelos autores do crime.

Na operação, que teve lugar na passada quarta-feira, para além da detenção das seis pessoas, foi ainda apreendida uma espingarda caçadeira sem quaisquer registos.

Os detidos, com idades entre os 20 e os 44 anos, sem qualquer ocupação profissional, tendo três deles já antecedentes criminais pelos crimes de roubo e de burla, foram presentes às competentes autoridades judiciais da comarca de Aveiro e, sujeitos a primeiro interrogatório judicial, foram-lhes aplicadas as medidas de coação de proibição de se deslocarem e frequentarem os concelhos de Anadia e Águeda, bem como a proibição de contactos com as vítimas. A operação, levada a cabo pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, com a colaboração de elementos da Unidade Nacional Contraterrorismo e da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, teve como objetivo o cumprimento de mandados de detenção e de busca, emitidos em investigação pelo crime de roubo cujo inquérito se encontra a cargo do Ministério Público da Anadia.