Dois detidos em flagrante em Águeda por furto de metais não preciosos

Dois homens, com 44 e 48 anos, foram detidos ontem, dia 4 de junho, pela GNR de Arrancada do Vouga, por furto de metais não preciosos numa empresa do concelho de Águeda.

Na sequência de uma ação de patrulhamento na localidade da Mourisca do Vouga, foi avistada uma viatura suspeita em terreno adjacente a uma empresa, com diverso material já no seu interior, nomeadamente, 50 chapas de zinco, que foram apreendidas, assim como a viatura.

O material recuperado foi entregue ao seu legítimo proprietário. Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Águeda.