Festa da Criança e da Família promete animar Cantanhede

O Município de Cantanhede vai proporcionar um dia em cheio a todas as crianças, hoje, dia 3 de junho, no Parque de São Mateus. Entre as 10h30 e as 18h, realiza-se Festa da Criança e da Família, que constitui uma oportunidade para a vivência destes dias em família.

Para o efeito, a Divisão de Educação e Juventude do Município de Cantanhede, em colaboração com outros serviços e entidades, programou um conjunto de atividades divertidas, como ateliês, insufláveis, karts, karaoke infantil e atividades desportivas.

Do programa consta ainda uma exposição de meios operacionais pela GNR, Bombeiros Voluntários de Cantanhede e Proteção Civil, um mercadinho de artesanato e artigos em 2.ª mão, o “Carrinho dos Brinquedos” da Sociedade Columbófila Cantanhedense, as tendinhas “Vou criar o meu Ecossistema” e “A Abelha e o Mel”, o circuito de manutenção “Família em Movimento”, aulas abertas de Pa-Kua, Krav Maga e Yoga, um apontamento medieval pela Escola Secundária Lima-de-Faria, uma Academia da Biotecnologia e street food.

A componente musical também assume papel de destaque, com diversas atuações ao longo do dia, pelo Coro Infantil da Academia de Música de Cantanhede, Escola de Música Cata-Sonhos, da Sanguinheira e Hip-Hop, pela Columbófila Cantanhedense, e “As Cantigas da Minha Infância”.

“Alice no País do Medo”, pelo Grupo de Teatro Cordinha d’Água, é a peça de teatro que integra o programa, assim como a apresentação da coleção infantil de Guida Guardado, “Mindfulness e Emoções”.

A terminar este diversificado e animado programa, realiza-se pelas 21h, no Pavilhão Multiusos de Febres, um concerto pela Academia de Música de Cantanhede.