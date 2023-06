Festival dos Canais de volta a Aveiro com música, dança, teatro e circo

Entre os destaques, o capítulo da música promete ser novamente marcante, podendo-se adiantar, no palco do Cais da Fonte Nova, um concerto com três das mais aclamadas vozes masculinas: Camané, Ricardo Ribeiro e António Zambujo.

O Festival dos Canais regressa a Aveiro durante cinco dias seguidos, no seu formato original, de 12 a 16 de julho. Música, dança, teatro, circo contemporâneo e performance fazem parte do programa. No Festival, artistas de nove nacionalidades vão apresentar 52 espetáculos e 111 ações, no que se incluem 12 estreias nacionais.

Com organização da Câmara Municipal de Aveiro, a edição 2023 conta ainda com atividades para crianças e diversas outras áreas artísticas, sempre com entrada gratuita, enchendo a cidade de arte e cultura.

Destaques musicais

Entre os destaques, o capítulo da música promete ser novamente marcante, podendo-se adiantar, no palco do Cais da Fonte Nova, um concerto com três das mais aclamadas vozes masculinas: Camané, Ricardo Ribeiro e António Zambujo. Nesse mesmo palco, também os D.A.M.A marcarão presença, desta vez com Buba Espinho a seu lado, assim como a Banda Sinfónica Portuguesa, o saxofonista Henk Van Twillert e a formação Vento do Norte.

Noutros campos artísticos, e entre as muitas propostas, conte-se com a vinda da Cie. Bivouac e do seu espetáculo “Lemniscate”, uma performance em torno de uma complexa e apelativa instalação artística.

Também as criaturas misteriosas do espetáculo “Sylphes”, da companhia Aerial Strada, prometem dar nas vistas, com um grande espetáculo sobre a água.

A Fanfarra dos Canais, criada pela Oficina de Música de Aveiro, será outro exemplo de deambulação musical, desta feita numa deriva musical que junta músicos profissionais e amadores, num projeto de envolvimento da comunidade.

Regresso de locais icónicos

O Festival dos Canais voltará a contar com dois dos seus icónicos recintos: a Sala de eSTAR, com mobiliário doméstico adequado à sua designação, e a Funky Beach, uma praia em plena cidade, com toda a areia a que se tem direito. Ambos serão pontos de encontro ideais, com serviço de bar, concertos e DJs.

As crianças e as famílias voltarão a ser brindadas com diversas propostas, tendo para isso o espaço Seres da Terra, um recinto acolhedor e repleto de atividades inventivas.

Tal como na edição passada, o Festival dos Canais irá ser o ponto de encontro entre artistas, estruturas e organizadores de festivais nacionais com congéneres do País Basco, sendo para tal organizadas sessões de apresentação de propostas mútuas, com o propósito de gerar futuras parcerias. Uma ação que resulta de um protocolo estabelecido entre a Câmara Municipal de Aveiro e o Governo do País Basco.

Pop-Up Chefs On Fire

Uma novidade desta edição é a organização de um pop-up do Chefs On Fire, evento gastronómico que convida chefs de renome a cozinhar em fogo lento, celebrando as origens da cozinha. João Cura (Almeja), César Vitorino (Foco), Cristiano Barata (O Mercantel), Luís Gaspar (Sala de Corte), Pedro Braga (Mito) e Rafa Louzada (Gruta) são os chefs que irão dar a conhecer, entre 14 e 16 de julho, ao almoço e ao jantar, o que de melhor se cozinha na Região de Aveiro e no Centro de Portugal.

A iniciativa inclui concertos de You Can’t Win Charlie Brown, Ditch Days, Best Youth, Cassete Pirata, Tiago Nacarato e Budda Power Blues.