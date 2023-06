Homem de 39 anos fica em prisão preventiva por violência doméstica em Águeda

Suspeito terá ameaçado companheira e seu filho com faca na mão.

A GNR, através do Posto Territorial de Arrancada do Vouga, deteve esta quinta-feira, dia15, um homem de 39 anos por violência doméstica, no concelho de Águeda.

Na sequência de uma denúncia de que estaria a ocorrer uma situação de violência doméstica, os militares da GNR deslocaram-se ao local apurando que o agressor proferiu ameaças contra as vítimas, nomeadamente, à sua companheira de 38 anos e filho de 19 anos, enquanto empunhava uma faca.

No seguimento das diligências policiais, o suspeito proferiu novamente ameaças contra as vítimas, motivo que levou à sua detenção em flagrante, tendo sido apreendida a arma branca, contou a GNR.

O detido foi presente hoje, dia 16 de junho, no Tribunal Judicial de Aveiro, tendo-lhe sido aplicado a medida de coação de prisão preventiva.

A Guarda Nacional Republicana relembra que a violência doméstica é crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva.