IPB atribuiu prémio a melhor aluno de cada turma

O Instituto Profissional da Bairrada (IPB), sediado em Oliveira do Bairro, atribuiu um prémio de excelência ao melhor aluno de cada turma, no presente ano letivo de 2022/2023. Este prémio, com a contínua aposta do IPB na internacionalização, baseou-se numa bolsa que possibilitou uma visita de estudo durante oito dias a Berlim, totalmente financiada.

Neste período de tempo, os alunos tiveram um programa adaptado à sua área de formação, com visitas guiadas a diferentes locais, desde empresas, museus e locais históricos. Ficaram alojados em casas de famílias, o que se revelou também uma mais valia, pois permitiu um contacto mais intenso com a língua e cultura alemãs.

Visitas culturais

Nos primeiros dias em Berlim, foram feitas várias visitas culturais, nomeadamente, às Portas de Brandemburgo, uma das antigas portas de entrada de Berlim, além de um dos símbolos mais importantes da cidade, ao palácio de Reichstag, onde o parlamento federal da Alemanha (Bundestag) exerce suas funções, e ao Memorial do Holocausto, um memorial dedicado aos seis milhões de judeus mortos durante o regime nazi.

Ainda foi possível visitar a Potsdamer Platz, uma importante praça que faz a interseção de tráfego no centro de Berlim, totalmente devastada na segunda guerra mundial, mas reconstruída após a queda do Muro.

Visitas a empresas

Nos dias seguintes, a Berlink (instituição de contacto que preparou todo a mobilidade) programou visitas de estudo a várias empresas: ao stand/Museu da Porsche, que celebrava os 75 anos do lançamento do primeiro Porsche; à empresa de manutenção Industrial Rapid Technology GmbH, Berlim, onde puderam observar tecnologia de ponta na construção de peças metálicas para as grandes marcas automóveis alemãs; ao Deutsches Technikmuseum (Museu Alemão de Tecnologia de Berlim), que apresenta os desenvolvimentos tecnológicos em várias áreas, tais como transporte, comunicação, produção, energia, etc.. e que se traduziu numa das visitas mais interessantes e completa em termos culturais; ao Classic Remise Berlin, um museu de carros, antigos e modernos, com várias lojas e oficinas, que funciona numa antiga estação ferroviária restaurada; e à Alexander Platz, uma das mais conhecidas e a maior praça de Berlim.

Os alunos visitaram ainda o Museu de História Natural de Berlim, o Jüdisches Museum Berlin (Museu Judaico de Berlim) e o Checkpoint Charlie, que foi um posto militar entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental durante a Guerra Fria.