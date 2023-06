Novas BUGA’s já circulam em Aveiro

A Câmara Municipal de Aveiro apresentou ontem, dia 19 de junho, as novas bicicletas BUGA, tendo ocorrido a sessão no Largo do Mercado Manuel Firmino, junto à Loja BUGA.

Após a conferência de imprensa, o presidente da autarquia, José Ribau Esteves, e o executivo municipal seguiram de BUGA pela Avenida Dr. Lourenço Peixinho até ao “Parque da Rua Verde”, na Rua Almirante Cândido dos Reis, assinalando a conclusão dessa obra integrada no Projeto Participativo Viva Aveiro, liderado por um grupo de moradores daquela rua.

As novas BUGA trazem várias novidades, a começar pelo número de bicicletas disponíveis – mais 124 do que o modelo anterior – e o aumento do número de estações da BUGA, num total de 204, estando em operação 136.

Estas novas bicicletas passam agora a poder ser utilizadas em todo o concelho de Aveiro e contam também com um sistema de GPS integrado, o que irá permitir perceber quais as rotas mais percorridas pelos utilizadores, possibilitando à autarquia uma melhor gestão dos espaços públicos. Foram ainda criados um cartão e uma aplicação para facilitar a sua utilização. O cartão poderá ser carregado e o valor será deduzido a cada utilização da BUGA. A aplicação permitirá aos cidadãos gerir, a partir do seu telemóvel, a utilização das bicicletas.

“Aveiro foi pioneira, a nível nacional, no conceito de bike sharing com a criação da BUGA e, ao dar este passo, continuamos a estar na vanguarda. Aumentámos a oferta deste serviço para todo o concelho e apostámos na inovação, com a criação de uma aplicação e de um cartão de utilização. A BUGA existe desde 1999 e o nome já faz parte do léxico não só dos aveirenses, como dos portugueses. Por isso, optámos também por manter o nome BUGA, com a consciência de que esta é a decisão certa para honrar a história e o prestígio destas bicicletas e desta marca de Aveiro”, afirmou o edil Ribau Esteves, acrescentando que, “para assegurar a manutenção e uma boa gestão deste meio de transporte, as novas BUGA passarão a ter um custo para o utilizador.

A antiga BUGA, Gratuita, vai continuar ao serviço e ao dispor de todos. A nova BUGA, Gostosa, inicia a sua atividade com um raio de ação muito maior e uma maior proximidade às Pessoas potenciais utilizadoras”.

As BUGA contam ainda com um novo slogan: “Aveiro on Bike”. Além de destacar o meio de transporte e o Município onde as bicicletas irão circular, este slogan transmite duas ideias: a possibilidade de percorrer todo o concelho de Aveiro de BUGA e a forte ligação de Aveiro a este modo de mobilidade suave.

Além das BUGA, Aveiro conta já com quatro autocarros 100% elétricos, através da Transdev / Aveirobus, uma frota que irá aumentar para mais 10 até ao fim do ano, reforçando o compromisso “We are green” da câmara municipal. Também os Moliceiros das Operações Marítimo-Turísticas dos Canais da Cidade de Aveiro passarão a ser movidos a motores elétricos, o que se traduzirá numa redução anual estimada de 400 toneladas de CO2.

Acrescente-se ainda que o Município terá também o primeiro Ferryboat 100% elétrico do país, que está a ser desenvolvido inteiramente em Portugal, por marcas nacionais, para servir uma região portuguesa e operar na Ria de Aveiro, sendo também um dos primeiros ferryboats elétricos em toda a Europa, com exceção feita aos países nórdicos.

O novo Ferryboat permitirá a redução da emissão das mais de 300 toneladas de CO2 libertadas pelo atual modelo, reduzindo igualmente em cerca de 30 por cento o consumo energético.