Piscina descoberta de Vale de Ílhavo reabriu com uma Sunset Party  

Piscina reabre após obra de requalificação no valor de 75 mil euros.

A época balnear da Piscina Municipal de Vale de Ílhavo começou ontem , sexta-feira, prolongando-se até 16 de setembro. O arranque foi celebrado com uma Sunset Party a cargo do DJ Kold.

Após a recente obra de requalificação, com um investimento total próximo dos 75.000 euros, a Piscina Descoberta de Vale de Ílhavo está agora apta a proporcionar uma utilização mais segura e confortável a todos os que a visitarem.

A intervenção teve como objetivo reparar o sistema de tratamento de águas, reabilitar os balneários e promover fortes melhorias do espaço envolvente ao tanque, onde se inclui a reconstrução do pavimento contíguo à piscina, que já apresentava fortes abatimentos, a melhoria da esplanada do bar, o reforço de sombreadores e a instalação de espreguiçadeiras.

“Numa perspetiva de aposta contínua na manutenção e melhoria dos seus edifícios, o Executivo Municipal acredita que este investimento na promoção de um maior conforto e bem-estar na utilização total do espaço será certamente motivo para que em 2023 a afluência seja superior a 2022”, diz nota da autarquia.