“Queremos tornar o PEC na mais moderna área de acolhimento empresarial do país”

Ocupando parte das localidades de Aguada de Cima, Borralha e Belazaima do Chão, atualmente, o Parque Empresarial do Casarão (Águeda) conta com uma área total de mais de 164 hectares, dos quais 77 estão loteados. Neste momento, este parque empresarial de nova geração aloja 25 empresas e o município de Águeda estima que, até 2025, assegure 3 mil postos de trabalho.

Inaugurado há cerca de 10 anos, o PEC – Parque Empresarial do Casarão -, a primeira área empresarial de génese municipal do concelho de Águeda, veio dar resposta às pretensões dos empresários e da comunidade aguedense, combatendo a especulação fundiária que, nas décadas anteriores, levara à escassez de solo industrial a preços acessíveis e, consequentemente, ao afastamento de potenciais investidores. “Águeda, um concelho com uma matriz industrial e empreendedora tão vincada, estava autenticamente a exportar empresários para os concelhos vizinhos. Precisávamos de ter uma oferta estruturada, diferenciadora e que conseguisse cortar de vez com qualquer tentativa de especulação”, enquadra Jorge Almeida, presidente da câmara municipal de Águeda, em entrevista ao Jornal da Bairrada.