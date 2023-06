“Verão em Ílhavo” com música, gastronomia e muita animação

O Município de Ílhavo apresentou, no passado dia 6, o programa “Verão em Ílhavo”, com 40 dias de música, animação, desporto e gastronomia, em vários pontos do Município, como a Vista Alegre, a Barra, a Costa Nova, o Jardim Oudinot e o centro histórico de Ílhavo, num investimento que atinge os 475 mil euros.

Com o Turismo a crescer em todo o país, e em particular na Região de Aveiro, o Município de Ílhavo aposta em cartazes turísticos capazes de atrair um maior número de visitantes, estimulando a economia local. “É através dos eventos que o nosso Município aumenta a sua atratividade turística, nacional e internacional, conjugando a dimensão patrimonial e histórica, que é fundamental, mas também pela oferta cultural e gastronómica”, sublinhou o presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, João Campolargo.

Às tradicionais festas e romarias, juntam-se o Festival da Juventude “Mareato” e festivais de gastronomia – Festival da Sardinha, Festival do Marisco e Festival do Bacalhau.

O primeiro a acontecer é o Mareato, que se realiza entre 1 e 9 de julho, na Praia da Barra e na Costa Nova. Vocacionado, sobretudo para o público jovem e jovem adulto, o Mareato tem quatro concertos agendados para 7 e 8 de julho, no Largo do Farol, na Praia da Barra.

No dia 7, há concerto do Festim (Festival Intermunicipal de Músicas do Mundo, com organização da d’Orfeu Associação Cultural e do 23 Milhas), Shantel & Bucovina Club Soundsystem (da Alemanha), às 19h, e às 22h30 é a estreia da “Orquestra do Mar”, projeto comunitário com jovens músicos das escolas privadas de música do Município de Ílhavo. Nesta primeira edição, a Orquestra do Mar junta-se aos Lavoisier para reinterpretar o álbum “Por este rio acima”, de Fausto.

No dia 8, há mais um concerto do Festim, Electric Jalaba (de Marrocos e Reino Unido), às 19h, seguindo-se, às 22h30, o concerto de Capitão Fausto.

Além dos concertos, o Mareato inclui uma programação diurna lúdica e desportiva, da qual se destaca a Corrida Popular da Costa Nova do Prado, a 1 de julho, a XIV Travessia da Ria a Nado/IX Aquatlo, no dia 2 de julho, a competição Cross-Training Mare Chalenge, nos dias 8 e 9 de julho, e a Neon Run, com uma vertente mais lúdica, no dia 9 de julho.

O Mareato representa um investimento de 67 mil euros.

Já o Festival da Sardinha, em parceria com a APARA (Associação de Pesca Artesanal da Região de Aveiro), realiza-se de 13 a 16 de julho, no relvado da Costa Nova. No mesmo local, de 27 a 30 de julho, realiza-se o Festival do Marisco, em parceria com o Illiabum Clube.

Quanto ao Festival do Bacalhau, o maior evento gastronómico do Município de Ílhavo, realiza-se de 9 a 13 de agosto, no Jardim Oudinot, Gafanha da Nazaré. Além dos pratos de bacalhau, servidos por dez associações do Município de Ílhavo, o grande atrativo deste festival são os concertos do Palco Estibordo: José Malhoa, no dia 9 de agosto; Anjos, a 10 de agosto; David Carreira, 11 de agosto; Agir, 12 de agosto; e Sara Correia, a 13 de agosto.

Um dos destaques da edição 2023 do Festival do Bacalhau é o “Azul Petróleo”, um amplo projeto de criação comunitária multidisciplinar, com um cariz ecológico, que tem vindo a ser dinamizado, desde fevereiro passado e culminará com uma instalação/performance a apresentar todos os dias no Festival do Bacalhau.

Com o intuito de proporcionar melhores condições de trabalho às associações participantes, a Câmara Municipal de Ílhavo vai alugar um novo modelo de cozinhas modulares, em contentores devidamente credenciados para o efeito, o que implica um acréscimo de investimento de cerca de 15 mil euros.