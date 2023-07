A partir de 1 de agosto, há novos transportes públicos na região

Novo concessionário, novos autocarros, novas linhas municipais, intermunicipais e inter-regionais. A partir de 1 de agosto, os transportes públicos na Região de Aveiro vão fazer-se a bordo do Busway. O novo concessionário de Transportes Públicos Intermunicipais foi detalhadamente apresentado na passada terça-feira em Aveiro e, ao longo do dia, nos restantes 10 municípios da Região Intermunicipal, entre os quais Águeda, Anadia, Oliveira do Bairro e Vagos.

O contrato, de cinco anos, foi assinado com a empresa Nateev Express, do grupo israelita Afifi, por 1,27 milhões de euros/ano.

No Parque de Exposições de Aveiro, o presidente da CIRA, José Ribau Esteves, apresentou o novo operador, deixando uma palavra de agradecimento ao “velho operador”, na região há dezenas de anos, o grupo Transdev, por todo o trabalho que “fez e ainda faz” no território. A Busway irá assegurar os transportes municipais e intermunicipais nos municípios da CIRA, à exceção do próprio concelho de Aveiro, que tem concessionada há cinco anos a sua operação municipal (e um protocolo estabelecido com a CIRA) e onde os transportes municipais continuarão a ser assegurados pela Aveirobus/Transdev.

As tarifas nos transportes Busway vão manter-se, pelo menos até final de 2023, com pontos de venda em todos os municípios.

Em circulação estarão 120 autocarros, metade dos quais são novos e cinco elétricos. No total, serão percorridos pelo Busway 3,2 milhões de quilómetros, em 111 linhas – 74 municipais, 17 intermunicipais e 20 inter-regionais.

O CEO do grupo Afifi mostrou a sua satisfação por ser nesta região o primeiro negócio do grupo no setor dos transportes públicos em Portugal, onde já têm investimentos imobiliários e se preparam para investir no setor do turismo e hoteleiro.

A Nateev Express, do grupo Afifi, opera 766 autocarros e 233 linhas em Israel, e transporta anualmente naquele país 55 milhões de passageiros.

Notícia completa na edição de 13 de julho 2023 do JB