Águeda, Estarreja e Ílhavo acolhem últimos concertos do Festim 2023

O Festim – festival intermunicipal de músicas do mundo recebe, esta semana, os últimos concertos da 14.ª edição. Shantel & Bucovina Club Soundsystem (Alemanha) e Electric Jalaba (Marrocos / Reino Unido) são convidados para a festa de despedida. O programa detalhado está disponível em festim.pt.

Depois do hit de “Disko Partizani”, Shantel tornou-se o rosto de numa nova cultura de música e dança de origem balcânica. Nas suas viagens musicais, encontramos referências do Leste da Europa e Médio Oriente. O seu trabalho como DJ, produtor e músico foca-se entre a tradição e modernidade, o analógico e o digital. Um caldeirão trepidante de energia, dança e eletrónica, para ver em três noites: Largo 1º de Maio, Águeda (quinta-feira, 6 de julho); Largo do Farol – Praia da Barra, Ílhavo (7 de julho); e Cine-Teatro de Estarreja (8 de julho).

Também para o último dia (sábado, 8 de julho), as raízes marroquinas de Electric Jalaba, captando o transe induzido pela gnawa, música tradicional marroquina, e adicionando camadas de experiências psicadélicas, de certa forma cinemáticas, numa fusão de jazz com a eletrónica londrina. “El Hal” é o nome do terceiro álbum da banda que, em árabe, significa “O Sentimento”. Estará no Largo do Farol – Praia da Barra, em Ílhavo.

O Festim é uma iniciativa da associação aguedense d’Orfeu AC com os quatro Municípios parceiros: Águeda, Albergaria-a-Velha, Estarreja e Ílhavo. É apoiado pelo Ministério da Cultura / Direção-Geral das Artes.