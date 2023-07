Animação de verão regressa à estância termal da Curia

O ciclo de concertos abre com a atuação do grupo “G Combo”, projeto nascido em Lisboa, no ano de 2017.

O programa de animação de verão na Curia, “Concertos no Parque”, promovido pelo Município de Anadia, tem o seu início agendado para o próximo dia 8 de julho, pelas 18h, prolongando-se até 16 de setembro.

O ciclo de concertos abre com a atuação do grupo “G Combo”, projeto nascido em Lisboa, no ano de 2017, criado por um coletivo de músicos internacionais, inspirados em diferentes culturas. Uma viagem musical por Cuba, Colômbia, Jamaica e Espanha. Um cocktail de sons, algures entre as referências Quantic, Manu Chao, Thievery Corporation or Buena Vista Social Club.

Os “Concertos no Parque” tem como principal objetivo atrair um maior número de turistas à Curia durante a época estival. De referir que à exceção do primeiro concerto, que se realiza pelas 18h, todos os restantes têm início às 22h.

PROGRAMAÇÃO

Dia 8 de julho – G Combo (18h); Dia15 – Nuno Melo (22h); Dia 22 – Beatriz Villar (22h); Dia 29 de julho – Belle Époque (hip-hop) – (22h); Dia 12 de agosto – Rosmanim (22h); Dia 19 – Filipe Furtado (22h); Dia 26 – Amara Quartet (22h); Dia 2 de setembro – L-blues (22h); Dia 9 – BJazz – Coro de Jazz (22h) e dia 16 de setembro – Pure Syntony (22h)