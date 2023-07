Bussaco pode ser a primeira Floresta Terapêutica da Península Ibérica

A Fundação Mata do Bussaco (FMB) avançou com uma candidatura para certificação enquanto Floresta Terapêutica. Para tal, recebeu, no passado dia 26 de junho, uma visita técnica liderada por Stephanie Frech, representante do Gabinete Internacional de Certificação de Florestas, acompanhada pelo diretor da Destinature – Agência para o Desenvolvimento de Turismo de Natureza, Miguel Vasco, e pelo Gestor de Projetos da Forestwise – Laboratório Colaborativo para a Gestão Integrada da Floresta e do Fogo, Rui Pinto, na qualidade de consultores da FMB neste projeto.

A visita envolveu ainda o Grande Hotel do Luso, que integra a direção da Destinature e é um parceiro privilegiado da FMB.

A Mata Nacional do Bussaco, classificada como Monumento Nacional, reúne “características naturais únicas”, que para a Fundação fazem dela a candidata ideal à certificação como Floresta Terapêutica. Esta certificação é atribuída por aquele gabinete internacional, num procedimento “particularmente complexo e moroso”, que tem vindo a ser desenvolvido pela Agência Destinature, da qual a FMB faz parte integrante e culminará na certificação da Mata do Bussaco como a primeira Floresta Terapêutica da Península Ibérica.

A certificação incluirá o Bussaco na rota do turismo de saúde e bem-estar, abrindo portas a um novo tipo de turista visitante “através da oferta de experiências especiais e estimulantes, que promovem a saúde e a melhoria da qualidade de vida, contribuindo, desta forma, para uma longevidade saudável da população em geral”, conclui nota da FMB.