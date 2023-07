Centro de Recolha Animal de Oliveira do Bairro aumenta capacidade de alojamento

O Centro de Recolha Animal do Município de Oliveira do Bairro vai ser ampliado, tendo o projeto de arquitetura sido aprovado na última reunião de Câmara, realizada na passada quinta-feira, dia 13 de julho, num investimento previsto de 400 mil euros.

Susana Martins, vereadora do Pelouro da Saúde e Bem-Estar Animal da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, explicou que a nova estrutura, que se assumirá como Centro de Recolha Oficial de Animais, vai contar com “todos os equipamentos necessários que possam melhorar a qualidade de vida dos animais acolhidos e em situação precária”.

O atual Centro de Recolha Animal de Oliveira do Bairro encontra-se com algumas debilidades, nomeadamente a precariedade do espaço e a carência de infraestruturas, possuindo apenas seis celas para cães.

De acordo com a autarca, “o novo espaço contará com 23 celas para cães, bem como um gatil, composto por 10 celas com os respetivos solários, integrados num espaço verde, que os animais poderão usufruir”. “Esta valorização permitirá um maior impulso à retirada de animais vadios de circulação, com todas as implicações que isso terá ao nível da saúde e segurança públicas, impulsionando, ao mesmo tempo, a sua adoção de forma responsável”, acrescentou Susana Martins.

