Espetáculo “Azul Petróleo” do Festival do Bacalhau quer colaboração da comunidade 

O objetivo é juntar 25 pessoas que queiram fazer parte do espetáculo para manipular marionetas de duas baleias gigantes com cerca de 6 e 9 metros, respetivamente.

O Festival do Bacalhau, que decorre de 9 a 13 de agosto, irá receber ao cair da noite a animação de um espetáculo audiovisual – “Azul Petróleo”.

Esta parada, composta por duas baleias gigantes e um cardume de menor dimensão, vai percorrer o recinto do evento, todos os dias, pelas 21h. Por isso, o Museu Marítimo de Ílhavo apela à colaboração da comunidade para esta performance.

Assim, quem tiver 16 anos ou mais e quiser fazer parte deste grande espetáculo, pode inscrever-se para manipular estas marionetas com cerca de 6 e 9 metros, respetivamente, sob coordenação de Rui Queiroz de Matos.

O objetivo é juntar 25 pessoas com vontade de integrarem o Festival do Bacalhau, aprenderem mais sobre marionetas e proporcionarem um momento inesquecível a quem marcar presença neste evento.

Os ensaios decorrerão nos dias 22, 23 e 30 de julho e nos dias 5 e 6 de agosto entre as 14h e as 18h no Museu Marítimo de Ílhavo. A 8 de agosto, pelas 21h, será o ensaio geral já no local do Festival – Jardim Oudinot.

Quem tiver interesse as inscrições podem ser feitas até dia 19 de julho pelo endereço de e-mail: visitas.mmi@cm-ilhavo.pt.

O projeto “Azul Petróleo” é uma coprodução de Rui Queiroz de Matos e do Município de Ílhavo, através do Museu Marítimo de Ílhavo e do 23 Milhas – Ílhavo em parceria com a CERCIAV.