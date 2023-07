Marchas brilharam em Anadia

As Marchas Populares voltaram a animar a zona do Vale Santo, em Anadia. Depois da Feira da Vinha e do Vinho, que decorreu de 21 a 25 de junho, este auditório ao ar livre recebeu, na noite do passado dia 1 de julho, o tradicional desfile das Marchas dos Santos Populares.

E, fazendo jus às anteriores edições, a cor e a alegria, patentes nas seis marchas, encantaram as muitas centenas de pessoas que se deslocaram ao recinto para presenciar a sua atuação.

À semelhança de anos anteriores, o ponto de encontro das marchas aconteceu, junto ao Pavilhão Municipal de Anadia, desfilando em seguida pelas principais artérias da cidade até ao anfiteatro do Vale Santo, onde atuaram.

Marcha da Paróquia de Óis do Bairro Marcha da SC Misericórdia de Anadia Marcha de Samel Marcha de Santa Clara (Coimbra) Marcha de Vilarinho do Bairro Marcha de São Lourenço do Bairro No final, Teresa Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Anadia, entregou diplomas de participação às representantes das marchas. Ausente, a representante da marcha de Óis do Bairro devido a um outro desfile em que esta marcha participou naquela noite.

A primeira marcha a atuar foi a de Óis do Bairro, dando a conhecer o tema “Buenas Noches Nuestros Hermanos”, seguiu-se a da Santa Casa da Misericórdia de Anadia com “Inspiramos Sonhos de todas as cores”. A marcha da Freguesia de São Lourenço do Bairro apresentou-se com o tema “São Lourenço, Terra Amada” e Samel trouxe “A Sardinhada” para o desfile. Já Vilarinho do Bairro prestou um “Tributo aos sapateiros”, tendo a noite terminado com a marcha de Santa Clara com o tema “Santa Clara a encantar com a Feira Popular”.

No final do desfile, a presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso, entregou a cada marcha participante uma pequena lembrança e um diploma, deixando ainda um agradecimento público aos marchantes e às entidades que possibilitaram que o evento se concretizasse com sucesso.

Depois de Anadia, as cinco marchas do concelho irão atuar no próximo sábado, 8 de julho, a partir das 21h30, no anfiteatro, junto ao Edifício Dr. Luís Navega, na Curia.