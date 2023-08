1.500 envolvidos nos “Dias nas Dioceses” em Cantanhede

Durante seis dias, jovens oriundos de França, Itália, Espanha, Polónia, Letónia, Brasil e Venezuela participaram nas atividades dinamizadas pelos Comités Organizadores Territoriais do concelho de Cantanhede.

Cerca de 1.500 pessoas estiveram envolvidas nas atividades que decorreram em Cantanhede no âmbito dos “Dias nas Dioceses”, o encontro que antecedeu a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023.

Durante seis dias, jovens oriundos de França, Itália, Espanha, Polónia, Letónia, Brasil e Venezuela participaram nas atividades dinamizadas pelos Comités Organizadores Territoriais do concelho de Cantanhede – COT Inspira-te, COT Di-Vino e COT Gandarês.

Para além de momentos de oração, vigílias, recitação do terço e celebrações litúrgicas, foram proporcionados aos jovens peregrinos diversos momentos de lazer, como um peddy paper, percursos pedestres, workshops culinários com base nos produtos regionais, oficinas de dança e música tradicional, uma visita a Coimbra, concertos, um momento JMJ na Expofacic, um mega piquenique no parque de merendas da praia da Tocha, pesca artesanal (arte xávega), bodyboard ou zumba.

Para o vice-presidente da Câmara Municipal com o pelouro da Juventude, Pedro Cardoso, “estes foram dias muito especiais, intensos, marcantes e significativos. (..) Os COT Di-Vino, Inspira-te e o Gandarês, os inúmeros voluntários e as famílias de acolhimento, fizeram um trabalho fantástico, proporcionaram uma experiência de acolhimento, encontro, partilha, oração, vivência da fé, conhecimento da nossa vida eclesial, mas também a nossa riqueza cultural e patrimonial”, referiu.