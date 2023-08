Atletismo: Solange Jesus em 60.ª na maratona dos Campeonatos do Mundo

No final da prova, a atleta do Feirense, natural de Oliveira do Bairro, disse estar feliz por ter concluído a maratona, apesar da indisposição provocada pela desidratação durante a corrida e problemas gastrointestinais.

Solange Jesus ficou em 60.º entre as 76 participantes na mais longa prova de corrida dos Mundiais de Atletismo, que decorreram em Budapeste.

A atleta natural de Oliveira do Bairro, a única portuguesa a participar na maratona, concluiu os 42,195 quilómetros em 02:45.08, a 20 minutos e 45 segundos da vencedora, a etíope Amane Beriso Shankule.

A maratonista do Feirense, de 36 anos, concluiu a prova depois de ter quebrado antes dos 30 quilómetros e de ter cumprido a meia maratona, em 01:15.12 horas, a 43 do grupo da frente.

A atleta natural de Oliveira do Bairro apresentou-se nesta maratona com o recorde pessoal de 02:28.15, conseguidos já este ano, na Maratona de Paris, em 2 de abril.

No final da prova, Solange Jesus disse estar feliz por ter concluído a maratona, apesar da indisposição provocada pela desidratação durante a corrida e problemas gastrointestinais. “Não foi questão física, pois preparei bem esta prova e sinto as pernas ainda com força. Foi mesmo estes problemas que me deitaram abaixo, sendo forte o meu desejo de terminar a prova”, concluiu a atleta.

Solange Jesus cumpriu a primeira meia maratona em 1:15.12 horas, a 43 segundos do grupo da frente, quebrando na segunda metade – aos 30 quilómetros já seguia a 8.10 minutos da dianteira.