Câmara Municipal de Ílhavo promove “Apoio a Pessoas em Luto”

O seminário foi concebido para oferecer conhecimentos sobre como lidar, eficazmente, com o luto, especialmente no contexto do envelhecimento.

A Câmara Municipal de Ílhavo vai promover o seminário intitulado “Apoio a Pessoas em Luto”, no próximo dia 6 de setembro, às 14h, no Laboratório do Envelhecimento, em Ílhavo, com enfoque nos desafios associados ao ciclo da vida marcado pelo luto e ao envelhecimento.

O seminário foi concebido para oferecer conhecimentos valiosos sobre como lidar, eficazmente, com o luto, especialmente no contexto do envelhecimento. Para isso, esta iniciativa conta com especialistas de renome na área do apoio ao luto, que partilharão a sua experiência e conhecimento.

O evento começa a participação de Eduardo Carqueja, da Associação Portuguesa de Cuidados Integrados no Luto, que irá explorar o apoio especializado oferecido a pessoas em fase de luto. Logo de seguida, Cristina Teixeira, socióloga da Câmara Municipal de Ílhavo, dará a conhecer quatro projetos de intervenção comunitária, que visam criar redes de cuidados entre vários setores da comunidade. São parceiros importantes na prestação de cuidados de saúde, as pessoas envolvidas em processos de doença crónica incapacitante, em final de vida, perda e luto.

De seguida, Mariana Abranches Pinto, da Associação Compassio, irá explorar o conceito de luto coletivo e seu impacto nas comunidades. A encerrar o seminário, a conselheira de luto, Cristina Felizardo, autora do livro “Plano C para a Felicidade”, dará a conhecer o caminho intrincado do luto.

As inscrições para o seminário são gratuitas e podem realizar-se através do formulário de inscrição, através do site da Câmara Municipal de Ílhavo, ou pelo contacto telefónico – 234 329 636.