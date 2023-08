Chapéus de Águeda instalados na sede da JMJ Lisboa

A presença do Município de Águeda está bem patente na rua de acesso à sede do comité organizador da JMJ (antiga Manutenção Militar do Beato, em Lisboa) com a instalação dos famosos chapéus da cidade.

Segundo apurámos, foi mesmo D. Américo Aguiar, responsável máximo da JMJ, que desafiou a Câmara de Águeda a fazer a instalação, que levou a autarquia prontamente a avançar para o objetivo, enviando dois funcionários para aquela tarefa colorida.

Foi exatamente debaixo dos chapéus que discursou António Costa na visita que fez, na passada terça-feira, para um encontro com voluntários.

“É mais uma forma de promover Águeda, desta vez no maior evento realizado em Portugal. Percebemos desde logo que não podíamos deixar de estar presentes”, disse o presidente da Câmara de Águeda, Jorge Almeida.

Foto: JMJ Lisboa 2023