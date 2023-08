Floreiras de empresa da Mealhada embelezam altar da JMJ

A Godinho fabricou e forneceu as floreiras que ornamentarão o altar-palco, onde o Papa Francisco celebrará a missa do próximo domingo.

A Godinho, marca 100% nacional, que aposta na produção e distribuição de artigos ornamentais para decoração de jardins e interiores, está presente na Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Em parceria com o Horto do Campo Grande, a Godinho, com sede na Mealhada, fabricou e forneceu as floreiras que ornamentarão o altar-palco onde o Papa Francisco celebrará a missa final deste evento, no próximo domingo.

“Numa operação sem precedentes para a nossa empresa, mobilizamo-nos de forma inequívoca para esta encomenda. A JMJ é um evento que simboliza os valores partilhados pela nossa empresa: inclusão, pluralidade e partilha”, refere nota desta empresa.