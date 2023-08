JMJ em Anadia: Jovens deixaram mensagens para o futuro em garrafas de espumante

Foram múltiplas as iniciativas que assinalaram a passagem de peregrinos estrangeiros pela Bairrada, na semana passada. Anadia, por exemplo, aproveitou a presença de cerca de 600 jovens nas suas paróquias para lançar um desafio curioso: “Sparkling messages for the future”.

Foi pedido a cada um dos jovens que no final desta passagem por Anadia deixasse uma mensagem para o futuro, dentro de uma garrafa de espumante.

Com estas mensagens foi construído um mural, que será instalado, em breve, no Museu do Vinho Bairrada.

“O compromisso que assumimos com os jovens, é de abrirmos estas mensagens só daqui a 10 anos, preferencialmente com a presença deles. Até lá, vamos construindo o futuro”, refere Jorge Sampaio, vice-presidente da autarquia.