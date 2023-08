Pedro Abrunhosa,Irma, The Black Mamba e Mimicat no Festival Dunas de São Jacinto

O cantor Pedro Abrunhosa junta-se a Irma, The Black Mamba e Mimicat, compondo o cartaz musical do Festival Dunas de São Jacinto 2023, evento promovido pela Câmara Municipal de Aveiro, que vai realizar-se de 25 a 27 de agosto.

O artista português de renome irá atuar no último dia do Festival, domingo, 27 de agosto, num concerto agendado para as 18h junto nas imediações da Rua Carlos Roeder, o mesmo local onde antes terão atuado Irma e The Black Mamba, na sexta-feira, 25 de agosto, e Mimicat no sábado, 26 de agosto, em concertos que terão início às 22h. Estão ainda marcados os concertos de Ayom e de Soraia Tavares para os dois primeiros dias do evento, às 19h, junto ao Cais da Rampa.

PRIO Air Show

Um dos grandes destaques será ainda o PRIO AIR SHOW, uma parceria entre a Câmara e a empresa PRIO, que, na tarde de sábado, vai concentrar na baía de São Jacinto diversos pilotos e aeronaves portugueses e estrangeiros, para uma demonstração de voos acrobáticos. A baía de São Jacinto será também palco do regresso do Flyboard Show, depois do sucesso que alcançaram na edição de 2019. Os dois espetáculos previstos, estão agendados para o final da noite de sexta-feira, dia 25 e outro a encerrar o dia 26, sábado.

FLY-IN Dunas

Será também no Festival Dunas de São Jacinto que, pelo terceiro ano consecutivo, irá decorrer o maior encontro de aeronaves ultraleves do País, o FLY-IN DUNAS, com organização conjunta da APAU – Associação Portuguesa de Aviação Ultraleve e AeroDreams. O evento acolherá mais de 70 aeronaves, que vão aterrar na pista do Regimento de Infantaria n.º 10, onde poderão ser visitadas durante a tarde de domingo, dia 27.

De concertos de música a espetáculos aéreos, como exibições de voos acrobáticos, passando por iniciativas ambientais, culturais, desportivas e náuticas, serão várias as atividades gratuitas e para todas as idades na sétima edição do Festival Dunas de São Jacinto.

Três dias repletos de entretenimento e diversão, incentivando o convívio entre a população, os visitantes e as instituições e contando com um forte envolvimento de toda a comunidade neste evento que visa destacar todas as potencialidades de São Jacinto. O Festival Dunas de São Jacinto é igualmente uma importante ação de promoção de Aveiro, que será a primeira Capital Portuguesa da Cultura já em 2024.

Atividades desportivas, ambientais e culturais para todos

No que respeita ao desporto, serão muitas as atividades previstas na praia e na Ria, como um torneio de voleibol de praia e experiências de stand up paddle (SUP), canoagem, surf e vela, onde os visitantes poderão experimentar estas modalidades com o acompanhamento de monitores. Na manhã de domingo, dia 27, irão ainda decorrer uma Prova de Orientação, uma Caminhada pelo Molhe Norte da Barra de Aveiro e uma Visita Guiada pelo Trilho da Descoberta da Natureza.

O Festival Dunas de São Jacinto será também uma oportunidade para assistir, na manhã de sábado, dia 26, à competição de canoagem 510 Ria Cup – II Etapa do Aveiro Summer e a um Torneio Internacional de Frisbee de Praia, nas manhãs de sábado e de domingo.

Haverá ainda muitos programas direcionados para as famílias e crianças, entre os quais atividades de educação ambiental e ações de valorização da Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, que pretendem dar a conhecer aos participantes esta área protegida.

No âmbito da sustentabilidade ambiental, destacam-se igualmente as ações promovidas pelos Patrulheiros da Costa, que incentivam à preservação e limpeza de São Jacinto e simultaneamente à utilização de meios de transporte suaves. Os mais novos também poderão participar num Festival de Papagaios, onde além de lançar os papagaios, poderão decorá-los, assistir a espetáculos infantis ou até visitar e escolher um livro na Biblioteca Itinerante que estará estacionada na marginal.

Ao longo dos três dias, os participantes são convidados a desfrutar da beleza da natureza, a mergulhar na cultura local e a divertir-se num ambiente festivo, num evento inspirado no património ambiental preservado e que honra a herança militar recebida da água, da terra e do ar.

A Transdev/ AveiroBus irá disponibilizar nos próximos dias 25, 26 e 27 de agosto, um circuito especial de travessias, facilitando desta forma as acessibilidades a São Jacinto, e a participação na 7.ª edição do “Festival Dunas”.