Pescador de 72 anos resgatado após queda junto ao molhe norte do Porto de Aveiro

Os elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Aveiro resgataram, na manhã desta quarta-feira, um pescador de 72 anos, que sofreu uma queda acidental enquanto praticava pesca lúdica, junto a uma zona rochosa do molhe norte do porto de Aveiro.

O alerta foi recebido pouco antes das 9h, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), tendo de imediato sido mobilizados, elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Aveiro e da Estação Salva-vidas de Aveiro. Estiveram também no local, elementos dos Bombeiros Voluntários da Murtosa e de Ílhavo.

À chegada, constou-se que a vítima se encontrava numa zona rochosa de difícil acesso por via terrestre, tendo sido assistida e mobilizada pelos Bombeiros Voluntários da Murtosa.

O pescador foi resgatado pelos elementos da Polícia Marítima, e transportado, com recurso a uma embarcação, até ao cais das Barcas, onde aguardavam os Bombeiros Voluntários de Ílhavo, que o transportaram até uma unidade hospitalar.

O Comando-local da Polícia Marítima de Aveiro tomou conta da ocorrência.