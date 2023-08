Piloto-comandante da Mealhada vai transportar o Papa Francisco até Fátima

Daniel Silva, de 37 anos, vai pilotar o helicóptero que levará o Papa de Lisboa a Fátima, no próximo sábado.

É da Mealhada o comandante da viagem que vai transportar o Papa Francisco de helicóptero, de Lisboa para o Santuário de Fátima (ida e volta), no próximo sábado, dia 5 de agosto. Daniel Silva, de 37 anos, é major da esquadra da Força Aérea n.º 751, estacionada na Base Aérea n.º 6 no Montijo, vocacionada para busca e salvamento. Este sábado, 5 de agosto, pelas 8h, o piloto-comandante irá acolher o Papa Francisco no helicóptero EH – 101 Merlin da Base Aérea de Figo Maduro.

Esta deslocação a Fátima está inserida na Jornada Mundial da Juventude e será feita por vontade expressa do Papa Francisco.

Segundo explicou o major Daniel Silva, Sua Santidade será transportado por um helicóptero de busca e salvamento, que foi modificado para esta situação. É a quinta vez que esta Esquadra 751 transporta o Papa “e no caso concreto desta plataforma, é a terceira vez que é usada para este tipo de serviço”.

A viagem tem a duração prevista de 50 minutos e a tripulação será composta pelo piloto comandante, o copiloto e um operador de sistemas.

Daniel Silva já efetuou o transporte de várias personalidades mediáticas, nomeadamente ministros e o próprio Presidente da República, mas admite que esta é uma viagem especial e “única” na sua vida.

A esquadra da Força Aérea n.º 751 está vocacionada para busca e salvamento. Daniel Silva é mestre em Ciências Aeronáuticas, especializado em piloto, tendo estudado na Academia da Força Aérea, em Sintra, e no Instituto de Altos Estudos da Força Aérea.

Daniel Silva acumula atualmente várias funções, em concreto na busca e salvamento, mas também como piloto-instrutor, sendo ainda comandante de esquadra.