Piloto da Mealhada transportou Papa Francisco a Fátima e relata-nos a viagem

O mealhadense Daniel Silva, major da Força Aérea Portuguesa, pilotou o helicóptero que levou o Papa Francisco de Lisboa a Fátima, aquando da Jornada Mundial da Juventude.

O bairradino Daniel Silva – que comanda a Esquadra 751, estacionada na Base Aérea n.º 6 no Montijo, vocacionada para busca e salvamento – relatou ao Jornal da Bairrada os momentos e responsabilidades desta viagem única, que o permitiram privar com “a simplicidade, o olhar doce e o humor” de Sua Santidade, numa breve troca de palavras antes do voo desta “missão e experiência diferentes, que só se faz uma vez na vida”.

Sábado, dia 5 de agosto, a missão da Esquadra 751 era assegurar a viagem do Papa Francisco entre Lisboa e Fátima (ida e volta). Daniel Silva, de 37 anos de idade, comandante daquela esquadra, tinha em mãos a tarefa de pilotar o helicóptero EH – 101 Merlin para aquela viagem tão especial.

“Na noite anterior tive algumas dificuldades em dormir, mas já no terreno, a partir das 4h da manhã, as coisas começaram a correr bem, sem qualquer tipo de deslizes, com a disciplina do Vaticano, que é impressionante e que ajudou à eficiência em todo o processo”, contou Daniel Silva.

