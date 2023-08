Vacinação e identificação eletrónica em curso no concelho de Anadia

A campanha de vacinação antirrábica e identificação eletrónica, no concelho de Anadia, começa já no próximo dia 4 de setembro, em Vilarinho do Bairro, e decorrerá até ao dia 8 de setembro, terminando em Anadia.

A campanha é promovida pelo município de Anadia, de acordo com o Plano Nacional de Luta e Vigilância da Raiva e Outras Zoonoses.

A campanha é anual, mas a vacina é administrada de três em três anos, sendo obrigatória para todos os canídeos com mais de três meses e só pode ser realizada quando os cães se encontrem identificados eletronicamente (microchip).

De salientar ainda que a vacinação antirrábica pode ainda ser efetuada, no Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia (CROAC) de Anadia: às terças e quintas-feiras, das 14 às 18h30, até 30 de dezembro.

De referir que a raiva é uma doença mortal e transmissível ao homem, podendo ser transmitida, através da mordedura de um animal com raiva ou do contacto da saliva com uma ferida.

Locais

Dia 4 de setembro: Vilarinho do Bairro – Largo da Casa do Povo, (9h às 10h30); S. Lourenço do Bairro – Largo de Couvelha (11h às 12h30); Amoreira da Gândara e Ancas – Largo da Igreja de Ancas (14h30 às 16h);

Dia 5: Paredes do Bairro – Largo de São Tomé (9h às 10h30); Tamengos e Óis do Bairro – Largo da Junta de Tamengos – 5 de setembro (11h às 12h30)

Dia 6: Aguim – Largo Dr. Luís Navega – (9h às 10h30); Vila Nova de Monsarros – Eco Parque (11h às 12h30); Moita – Largo da Feira (14h30 às 16h)

Dia 7: Avelãs de Caminho – Largo da Igreja – (9h às 10h30); Avelãs de Cima – Largo da Junta (11h às 12h30);

Dia 8: Sangalhos – Mercado de Sangalhos (9h às 10h30); Arcos e Mogofores – Vale Santo, junto ao Centro de Cultural de Anadia (11h às 12h30).