Cancioneiro de Cantanhede participa em Festival Internacional na Grécia

A cultura da Gândara e da Bairrada vai ter palco nas Ilhas Gregas. O Grupo Folclórico Cancioneiro de Cantanhede foi convidado pelo Setor CIOFF da Europa do Sul a participar no Festival Internacional CIOFF Culturas Mediterrânicas 2023, em representação de Portugal, onde irão participar grupos oriundos dos 16 países da Europa com ligações geográficas, históricas e culturais ao Mar Mediterrâneo.

O Festival Internacional CIOFF Culturas Mediterrânicas irá decorrer entre 5 e 11 de setembro, na Ilha de Corfu, na Grécia, e apresenta um programa repleto de atividades culturais de enorme interesse público que o Cancioneiro de Cantanhede se encontra a preparar há vários meses.

Este Festival Internacional integra a rede de mais de 300 festivais CIOFF no mundo com certificação pelo Conselho Internacional de Organizadores de Festivais de Folclore e Artes Tradicionais «CIOFF®», Parceiro Oficial da UNESCO e Acreditado pelo Comité do Património Cultural Imaterial «UNESCO ICH».