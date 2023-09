Cinema regressa à Pocariça

Na passada noite de 13 de setembro, realizou-se mais uma sessão do projeto “4.ª Clássicas”, desta feita no Salão da Associação Musical da Pocariça, na estreia da parceria com a Associação Musical da Pocariça, marcando o regresso da sétima arte a esta comunidade, perante uma agradável assistência.

Segundo Vasco Espinhal Otero, da organização deste evento, “da nossa parte, o cinema na Pocariça é para continuar para o ano, seja neste salão, seja no Parque Verde, como estava inicialmente planeado, sem esquecer a aposta no formato de cine-concerto com os músicos desta filarmónica de referência”.

Foi mostrado o filme “A Primeira Linha de Wellington” (2021), realizado por Paulo César Fajardo, com produção do CineClub Bairrada, que aborda a Batalha do Buçaco travada em 1810 entre soldados franceses, sob o comando do marechal André Masséna, contra as forças britânicas e portuguesas, liderados pelo Duque de Wellington, Arthur Wellesley, o comandante que viria a derrotar de uma vez por todas Napoleão em Waterloo.

Previamente foi efetuado um enquadramento histórico, pelo professor José João Lucas e, no final da sessão, um dos atores do filme, Paulo Delgado, explicou os bastidores desta grande produção filma na Região Centro.

Foram apresentadas também as curtas-metragens “Campanha” (1967) e “Moliceiros” (1967), ambas realizadas por M. M. Barbosa, que pertencem ao espólio do Marmostra (Festival Internacional de curtas-metragens da Praia da Tocha), organizado pela Associação de Moradores da Praia da Tocha.

Recorde-se que as sessões de cinema e de cine-concertos das “4.ª Clássicas” ocorrem em Cantanhede desde 2016, estando o projeto no seu oitavo ano de programação mensal. Esta iniciativa decorre com a curadoria e organização do Cineclub Bairrada (cuja Secção de Cantanhede está sediada na Lúcia Lima Associação Cultural – Cadima) e da Associação fotografARTE, contando com o apoio do Município de Cantanhede, União de Freguesias Cantanhede e Pocariça, Caixa de Crédito Agrícola de Cantanhede e Mira, Unidade Pastoral de Cantanhede, Cinemusicorium, Coletivo Artístico Efervescente da Associação de Moradores da Praia da Tocha.

Destaca-se também o facto de existirem desde 2019 expansões das “4.ª Clássicas” nos concelhos de Anadia, Mealhada, Águeda, Oliveira do Bairro e brevemente ainda em mais concelhos da região da Bairrada, no âmbito da intervenção cultural estruturada do Cineclub Bairrada.

O Cineclub Bairrada, que celebra o seu quarto ano de existência, tem como objetivo geral a divulgação do Cinema, contribuindo com todos os meios para o desenvolvimento da cultura, dos estudos históricos, da técnica e da arte cinematográfica.

Esta entidade, que congrega associações culturais dos vários concelhos da região da Bairrada, tem vindo a apostar na formação, programação e produção, com especial interesse no registo do património imaterial (projeto Herança Docs Bairrada) e no apoio a novos criadores da região.