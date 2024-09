Cineteatro Messias apresenta programa “diferenciador”

Até final do ano, artistas de renome do panorama nacional, como Diogo Morgado, Jorge Corrula, João Didelet, Jel e FF, vão passar pelo Cineteatro Messias, integrando uma “programação diversificada, diferenciadora e extraordinária, num edifício extraordinário”, afirmou o presidente da Câmara Municipal da Mealhada, António Jorge Franco. Com música, teatro, dança, cinema, exposições e festivais, o Cineteatro, assim como o concelho da Mealhada, quer afirmar-se como um “destino cultural de excelência ao serviço de todos”.

De setembro até dezembro, a música vai aliar-se à solidariedade com o concerto “Kids on Tour”, dia 14 de setembro, onde 13 jovens artistas, que se conheceram no programa da RTP “The Voice Kids”, se unem num espetáculo que não só celebra a amizade e a música, como a solidariedade, com a recolha de artigos escolares para uma instituição de solidariedade.

A 10.ª edição do Festival de Acordeão da Bairrada apresenta-se no dia 24 de novembro, num novo formato, com a participação de grandes nomes da música nacional, reforçando a onda solidária, com as receitas a reverter, como habitualmente, a favor da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mealhada.

No feriado de 5 de outubro, a Orquestra Clássica do Centro dará o tom com “Poema a Maia”, enaltecendo a coragem do capitão de Abril, Salgueiro Maia, e homenageando Odete Isabel, eleita presidente de Câmara da Mealhada no pós 25 de Abril e uma das cinco mulheres que assumiram a liderança de autarquias, nas primeiras eleições em liberdade. No teatro, a peça “A Noite”, de José Saramago, a 26 de outubro, com um elenco de atores como Diogo Morgado, Jorge Corrula, João Didelet, entre outros, vai reviver a noite da Revolução.

A esta produção nacional, junta-se uma produção local, no dia 10 de novembro, da companhia de teatro pampilhosense Aguarela de Memórias, com três peças de teatro a compor o espetáculo “Sem Raízes”. Duas exposições complementam, ainda, estas homenagens: a de outubro – “25 de Abril: ontem, hoje e amanhã” – e a de dezembro – “Mulheres do 25 de Abril”.

Programação celebra datas festivas

Outras celebrações farão parte da programação, com uma produção da escola de música Rubato|Academia de Artes, dedicada ao Dia Mundial da Música, que se celebra a 1 de outubro. Já a 12 de outubro, para relembrar a passagem dos Coldplay por Coimbra no ano passado, os fãs terão a oportunidade de reviver os maiores sucessos da banda com “The Coldplay Tribute”.

Para celebrar o Dia Internacional do Flamenco, no dia 17 de novembro o Cineteatro Messias vai receber “Flamenco Passion”, um espetáculo que festeja a elevação do flamenco a Património Cultural da UNESCO.

E porque dezembro celebra o Natal, encerra-se a temporada, dia 14, com um concerto especial alusivo a esta quadra festiva do cantor FF (Fernando Fernandes), acompanhado das três filarmónicas do concelho – Filarmónica de Luso, Filarmónica Lyra Barcoucense 10 de Agosto e Filarmónica Pampilhosense.

Espetáculos infantis e comédia

No que se refere aos espetáculos infantis, a programação traz, dia 2 de novembro, “Ulisses”, da companhia de teatro Caixa de Palco, uma adaptação do texto de Maria Alberta Menéres, que explora a jornada épica do herói grego. A 30 do mesmo mês, chega o tão aguardado musical “Alice no Musical das Maravilhas”. No dia 9 de novembro, o stand-up comedy estará representado por JEL, com o seu primeiro solo “Excesso de Bagagem”, onde o experiente e multifacetado humorista partilhará divertidas observações e histórias de bastidores, após mais de 20 anos de carreira.

“Com uma programação rica diversificada e abrangente, convidamos todos a participar e a viver estes momentos únicos, onde a cultura, a arte e a história se entrelaçam e estimulam o imaginário de cada um”, sublinha Filomena Pinheiro, vice-presidente e vereadora da Cultura da Câmara da Mealhada.

Município da Mealhada reforça parcerias

Este ano, o Município da Mealhada vai integrar o programa oficial do MATE Festival. De 17 a 19 de outubro, uma residência artística, no concelho, juntará o Grupo Cultural Pataca do Norte, originário da Guiné Bissau, com músicos das escolas de samba da Associação de Carnaval da Bairrada, num encontro de culturas que culminará numa apresentação, dia 19, na Mealhada. Segundo Filomena Pinheiro, será “uma oportunidade única de promover a cultura local e fortalecer a visibilidade do município, a nível nacional e internacional”.

A 8 de novembro realiza-se a segunda edição do ENCONTROS, projeto de cinema e audiovisual, desenvolvido pelo município, com a parceria do CineClub Bairrada e da Aderno – Associação Cultural, que colocará os jovens em destaque, promovendo curtas-metragens, debates sobre o futuro do audiovisual, a criatividade e os novos desafios.

O município vai reforçar, ainda, a sua parceria com o festival “Caminhos do Cinema Português”, integrando a 30.ª edição deste festival icónico, que decorre de 16 a 23 de novembro. Nesta edição, será prestado um tributo ao ator Luís Miguel Cintra, uma lenda viva do cinema português, e reforçar-se-á a aposta na formação de novos públicos, com sessões de cinema, no Cineteatro Messias, no âmbito dos programas “Caminhos Juniores” e “Caminhos Juvenis”.