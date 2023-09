Jovens mealhadenses estreiam filme “A Ratoeira Portuguesa”

Três jovens da Mealhada são os autores do filme “A Ratoeira Portuguesa”, uma comédia hilariante que tem estreia agendada – com sessão esgotada – dia 21 de setembro no Cineteatro Messias. Os três jovens, ex-alunos do curso de Multimédia da Escola Profissional Vasconcellos Lebre, pensaram, planearam, executaram um filme com “uma simples câmera Sony e um microfone de 20 euros”, explicam.

O guião do filme “A Ratoeira Portuguesa” começou a ser escrito no verão passado, mas foi já em janeiro este ano que Manuel Lopes, de São Romão, Lourenço Ligeiro, do Cardal, e Tomás Estarreja, de Ventosa do Bairro, passaram à ação. Recorrendo a colegas e conhecidos, contam a história hilariante Luís Merenda, um jovem prestes a ser expulso de casa pelo seu pai, que procura ajuda do tio Paulo Merenda, gerente de uma máfia de roubo de catalisadores. Para agradar ao tio, Luís realiza um trabalho perigoso, mas acaba por ser roubado e fica endividado em 50 mil euros. Com a ajuda do amigo Manuel, um mexicano especialista em assaltos a mansões, Luís embarca numa jornada caótica para recuperar o dinheiro perdido e pagar a sua dívida, enfrentando situações hilariantes e desastrosas.

Com três semanas de gravações, centradas no concelho da Mealhada, mas também na Praia de Mira, o filme tem estreia marcada para o Cineteatro Messias dia 21 de setembro, com a sala já esgotada e uma segunda sessão para dia 22 de setembro. Os três jovens prometem “uma hora de muito riso, cenas hilariantes e muito improviso, de atores que são amadores, alguns dos quais nunca antes nestas lides. “Creio que nos divertimos todos a fazer este filme e que o público também se irá divertir”, afirmam os jovens que iniciam agora carreiras nas áreas do digital, marketing e multimédia. Do filme, esperam apenas que as pessoas se divirtam, mas admitem ter já tantas ideias na cabeça que estão na calha outros dois, numa trilogia hilariante assegurada pela sua produtora “Goose Five Records”, “obviamente uma produtora fictícia que representa o todo o trabalho feito por nós”, asseguram.