Mealhada aspira a ser palco para grandes produções cinematográficas

A Mealhada quer posicionar-se, cada vez mais, como palco para grandes produções cinematográficas. Na apresentação da programação para o último quadrimestre do ano, no Cineteatro Messias, a vereadora da Cultura da Câmara Municipal da Mealhada, Filomena Pinheiro, assumiu que “este é o ano zero para pensar o cinema no concelho da Mealhada”.

Artigo exclusivo para os nossos assinantes Tenha acesso ilimitado a todos os conteúdos do site e à edição semanal em formato digital. ASSINAR AGORA Se já é assinante, entre com a sua conta. Entrar