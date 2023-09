Mealhada: Burguezia do Leitão inaugura Wine Shop

No passado dia 9 de setembro, a Burguezia do Leitão inaugurou a sua Wine Shop.

“Esta Wine Shop nasce com o objetivo de reafirmar a nossa paixão pelos vinhos e espumantes da região da Bairrada, bem como pelos que identificámos como excelentes harmonizações para a nossa Carta”, referiu a gerente Mariana Leonardo.

Esta inauguração contou com participação da Leonidas Chocolates Aveiro, podendo, a partir de agora, adquirir também neste espaço uma seleção desta conceituada marca de chocolates.

Aberta todos os dias das 10h às 23h, “pretende contribuir para a promoção destas marcas e transmitir a sua expertise em vinhos, partilhando conhecimento adquirido e, para tal, o escanção Tiago Alfaite, que será o responsável por estas harmonizações, irá acompanhar quem a visite, nesta viagem que pretende ser marcante”, refere aquela responsável.

Desta forma, os clientes podem agora também degustar os seus vinhos e espumantes, com vista para as vinhas da Bairrada, e adquiri-los no local.

Por outro lado, através da BeOrSoul Experiências, empresa que atua em parceria com a Burguezia do Leitão, os clientes podem conhecer esta Wine Shop e visitar a Região através de experiências personalizadas.