Nelson Oliveira e Manuel Marques no Campeonato da Europa de Ciclismo de Estrada

Portugal contará com corredores de elite, sub-23 e juniores, masculinos e femininos. Entre os homens, estão convocados seis ciclistas de elite. Um deles é o bairradino Nelson Oliveira, que irá correr a prova de fundo, no dia 24, às 12h30. Antes, dia 20, juntamente com Ivo Oliveira, o ciclista da equipa espanhola da Movistar, participará no contrarrelógio, com início marcado para as 16h15h.

O selecionador nacional José Poeira convocou 4 juniores. Manuel Marques, da ABTF Betão-Bairrada, atual campeão nacional de contrarrelógio, foi um deles, mas os juniores portugueses só participam na prova de fundo, dia 23, às 9h.