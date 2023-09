“Síndrome B” anima Praça da Juventude

A edição de 2023 termina, no próximo dia 15, com o concerto dos Rob’s Angels.

A Praça da Juventude, em Anadia, recebe na próxima sexta-feira, dia 8 de setembro, a partir das 22h, a atuação dos “Síndrome B”, no âmbito do projeto de animação, promovido pelo Município de Anadia.

A banda, natural da Bairrada, nasce como resultado da paixão pela música vivida nas várias gerações de uma família. O reportório vai do rock, passando pelo pop, blues até ao jazz, dos anos 60 até aos dias de hoje. Seja em português ou em inglês, os Síndrome B partilham, assim, uma paixão e tentam contagiar os seus ouvintes com a sua harmonia.

“Às Sextas na Praça” é um projeto de dinamização cultural ao ar livre, que pretende preencher com música as noites de sexta-feira, contribuindo assim para a animação do centro da cidade de Anadia nas noites de verão, seguindo a fórmula de sucesso que alia a cultura e a confraternização, num espaço ao ar livre, grátis, que dá palco a artistas e a géneros musicais variados, capazes de agradar aos mais diversos públicos.

A edição de 2023 termina, no próximo dia 15 de setembro, com o concerto dos Rob’s Angels.