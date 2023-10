Anadia: Concerto dos “Síndrome B” encerra “Às Sextas na Praça”

A Praça da Juventude, em Anadia, recebe, na próxima sexta-feira, dia 6 de outubro, a partir das 22h, a atuação dos “Síndrome B”, encerrando assim o projeto de animação “Às Sextas na Praça”, promovido pelo Município de Anadia. Recorde-se que o concerto dos “Síndrome B” esteve, inicialmente, agendado para o passado dia 8 de setembro, mas, devido às condições meteorológicas, teve de ser cancelado.

“Às Sextas na Praça” é um projeto de dinamização cultural ao ar livre, que pretende preencher com música as noites de sexta-feira, contribuindo assim para a animação do centro da cidade de Anadia nas noites de verão, seguindo a fórmula de sucesso que alia a cultura e a confraternização, num espaço ao ar livre, grátis, que dá palco a artistas e a géneros musicais variados, capazes de agradar aos mais diversos públicos.

Na edição deste ano, passaram pelo palco da Praça da Juventude, Gonçalo Gomes, Manuel Flores, Gabriela, Folk Ancas-Anadia: Voz Quando Foge & La Miseria Deluxe, Orquestra Desigual da Bairrada, Incantus, The Founders, Eletric Band, Ana Teresa Almeida, Ecos d’Adega, Meninos da Sacristia e Robs Angels.