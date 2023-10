Anadiense Dino Alves vence Globo de Ouro na categoria de Moda

O anadiense Dino Alves venceu, no passado domingo, o Globo de Ouro da SIC como Personalidade do Ano na categoria de Moda.

O estilista dedicou o prémio aos pais: “Onde quer que estejam, estarão orgulhosos”.

Deixou também um agradecimento especial às costureiras com quem trabalha e aos consumidores de Moda de autor portuguesa.

Na mesma categoria estavam também nomeados Joana Duarte (Béhen), Carlos Gil, Constança Entrudo e Luís Carvalho. “Qualquer um deles seria também um justo vencedor”, afirmou Dino Alves no seu discurso, no qual agradeceu à família e aos amigos, à ModaLisboa, às várias entidades com quem tem feito parcerias, à sua equipa, às suas costureiras e à “malta” da Bica.

“Faço moda porque sinto que tenho coisas a dizer e se for reconhecido por isso, tanto melhor”, afirmou o designer, que deixou também uma palavra de agradecimento aos seus clientes, e também “aos clientes dos meus colegas, por apoiarem a Moda de autor nacional”.

Dino Alves é um dos mais conceituados estilistas portugueses. Recentemente, foi dele a criação dos vestidos de Mimicat, a cantora que representou Portugal na final do Festival Eurovisão.