Luso: Convenção Soul Fitness “foi mais um momento mágico com a nossa juventude”

Por: Anaïs Santos

A Convenção Soul Fitness, organizada pela Zona 231, que decorreu no Pavilhão Municipal do Luso, no passado sábado, dia 28, foi um sucesso, tendo cumprido o objetivo manifestado por Janine de Oliveira, do Gabinete de Inovação e Juventude da Câmara Municipal da Mealhada: trazer felicidade às pessoas. “Foi mais um momento mágico resultante do trabalho realizado com a nossa juventude”, confessou. “O Soul Fitness é um evento diferenciador, que não existe na região e que atingiu, este ano, um patamar muito importante em termos desportivos, lúdicos e até turísticos”, acrescentou Hugo Silva, vereador da juventude da Câmara Municipal.

“Uma das características desta convenção foi ser muito participativa por jovens”, revelou o vereador, sendo 15 os jovens presentes na organização, a começar pela apresentação, passando pelo staff, comunicação e redes sociais, e ainda captação de imagem e posterior edição, responsabilidade de três jovens do curso de Multimédia da EPVL.

A Convenção contou com cerca de 400 participantes, oriundos de todos os cantos do país, num ambiente dinâmico e festivo. Crianças, jovens, adultos, e até seniores e pessoas com deficiência fizeram “tremer” o chão do Pavilhão, seguindo passo a passo as coreografias ensinadas pelos profissionais. “As pessoas aderiram bem, a energia estava em alta, e é o que se pretende num evento destes”, revelaram, ao JB, os bailarinos Pedro Borralho e Mariana Luís, responsáveis pela abertura da Convenção, com uma master de DanceFit.

Seguiram-se, durante o dia, masters, workshops e aulas de estúdio dos mais diversos tipos de dança e fitness. Do step ao pilates, da área de massagens às diversas variantes de dança – DanceFit, Dancehall, Samba, Dance Fusion Fit, Jazz, Commercial, Funk, Street231, Lyrical Jazz, Dança Adaptada e Ladies Styling – , os grupos de participantes foram chegando e integrando as sessões dinamizadas por um painel de instrutores e formadores de renome nacional e internacional, como é o caso das irmãs Inês e Vanda Gameiro, naturais do concelho de Pombal e habituadas a grandes palcos, sendo um deles o palco do festival Eurovisão; ou ainda de António Máximo, um jovem bailarino de 21 anos, participante em duas atuações nos MTV Europe Music Awards 2022, ao lado de artistas famosos tais como David Guetta e Bebe Rexha.

Destaque, ainda, para três jovens do concelho, nomeadamente, Bárbara Duarte, embaixadora da Zona 231, com uma master de dança Street 231 e uma atuação do grupo DWH – Dance With Heart, formado pelos seus alunos; Carolina Piedade, com uma aula de Lyrical Jazz; e Jéssica Rodrigues, com uma master de Funk, que mostraram que a região da Bairrada não tem nada a invejar às grandes cidades como Lisboa ou Porto no que toca à formação de talentos.

A iniciativa mereceu a acreditação do IPDJ com 1.8 créditos para a revalidação do título profissional de técnico/a de Exercício Físico, constituindo-se assim como uma mais-valia para os profissionais da área.

O presidente da Câmara Municipal, António Jorge Franco, mostrou-se muito satisfeito, manifestando orgulho nos jovens mealhadenses. “É extraordinário ver jovens responsáveis pela organização de um evento como este. É importante existir uma participação ativa dos jovens pois têm uma visão diferente, mais moderna, para além de representar, para eles, uma grande aprendizagem”, declarou.