Escolas de Anadia galardoadas com bandeira verde

Os Centros Escolares das Avelãs, de Arcos, de Paredes do Bairro, de Sangalhos, de Tamengos, o Colégio Nossa Senhora da Assunção, a Escola Básica e Secundária de Anadia, a EB de Vilarinho do Bairro, a EB1 da Moita e a Escola Profissional de Viticultura e Enologia da Bairrada foram contemplados com a Bandeira Verde Eco-Escolas 2022/2023. A cerimónia de entrega dos galardões decorreu no dia 13 de outubro, no Altice Fórum de Braga, numa organização da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE).

O Município de Anadia foi também reconhecido, tendo o vereador com o pelouro do Ambiente, Lino Pintado, recebido o Certificado de “Município Parceiro” do projeto Bandeira Verde Eco-Escolas.

Para além das Bandeiras Verdes, a EB de Vilarinho obteve um 2.º prémio no projeto “O ar que eu respiro” e uma Menção Honrosa no projeto “Desafio UHU”. Por sua vez, a Escola Básica e Secundária de Anadia obteve um 2.º prémio no projeto “Jogo Físico ou Digital: reciclar óleos usados, e depois?”, sendo ainda premiada no projeto “Geração Depositrão – Campanha recolha de pilhas”.

O trabalho desenvolvido por estes estabelecimentos de ensino, no âmbito da sustentabilidade ambiental, “foi assim merecidamente reconhecido, dignificando o concelho, sendo um motivo de orgulho para toda a comunidade anadiense. O Município de Anadia congratula-se com este reconhecimento e parabeniza as escolas galardoadas”, refere nota da autarquia.