Município de Anadia assinala Dia do Idoso juntando 850 seniores em mega almoço

Iniciativa contou com animações da Tuna da Universidade Sénior da Curia, das crianças do Pré-Escolar do Centro Social de Anadia, do Clube Sénior do Club de Ancas (Músicas sem idade) e do Centro Social, Cultural e Recreativo de Paredes do Bairro, terminando com um baile sénior.

Mais de 850 seniores participaram no almoço convívio, organizado pelo Município de Anadia, para assinalar o Dia do Idoso, que decorreu no passado dia 29 de setembro, no Pavilhão de Desportos de Anadia. Para além do Executivo Municipal, do presidente da Assembleia Municipal e dos presidentes de Junta de Freguesia, o evento contou ainda com a presença do Diretor do Centro Distrital da Segurança Social de Aveiro, Fernando Mendonça.

Esta atividade contou com a presença das instituições sociais do concelho com resposta social de terceira idade e com seniores da comunidade.

A presidente da Câmara Municipal de Anadia, Maria Teresa Cardoso, deu as boas vindas a todos os presentes nas comemorações do Dia do Idoso a que o Município se associou. “Um dia de convívio e de reeencontro de amigos” afirmou a autarca, desejando a todos “uma tarde agradável e de muita alegria”. Rematou a sua intervenção com um agradecimento a todas as instituições pelo apoio e disponibilidade na participação nesta festa.

Fernando Mendonça dirigiu uma “palavra de parabéns” à Câmara de Anadia pela organização do evento que juntou, num mesmo espaço, centenas de seniores. Realçou ainda “a forte interligação” existente entre o Município e as instituições, bem como “com as populações que vivem em situações de maior fragilidade”. Felicitou ainda a autarquia pelo “trabalho que tem vindo a desenvolver em prol da ação social”, bem como “pelas parcerias e cooperação” que tem constituído com as IPSS e o Centro Distrital da Segurança Social.

O responsável da Segurança Social deixou também palavras de reconhecimento e alento às Instituições do concelho e aos idosos. “É uma alegria ver-vos aqui”, afirmou.

A tarde contou com a animação da Tuna da Universidade Sénior da Curia, das crianças do Pré-Escolar do Centro Social de Anadia, do Clube Sénior do Club de Ancas (Músicas sem idade) e do Centro Social, Cultural e Recreativo de Paredes do Bairro, terminando com um baile sénior. O Dia Internacional do Idoso, comemorado anualmente a 1 de outubro, foi instituído pela Organização das Nações (ONU), com o objetivo de sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar a população mais idosa.