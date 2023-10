Pulseira eletrónica pelo crime de violência doméstica para homem em Águeda

A GNR, através do Posto Territorial Arrancada do Vouga, no passado dia 29 de setembro, deteve um homem de 50 anos por violência doméstica, no concelho de Águeda.

No seguimento de uma investigação por violência doméstica, os militares da GNR apuraram que o suspeito infligia ameaças e maus-tratos psicológicos contra a vítima, sua companheira de 55 anos. No decorrer das diligências policiais foi dado cumprimento a um mandado de detenção.

Entretanto, o detido foi presente ontem, dia 2 de outubro, no Tribunal Judicial de Aveiro, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de proibição de contactos, por qualquer meio, com a vítima controlado por pulseira eletrónica.

A GNR relembra que a violência doméstica é crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva. “Se precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma situação de violência doméstica participe no Portal da Queixa, através do número de telefone 112 ou no posto da GNR mais próximo na sua área de residência.