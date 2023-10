Rotary Club de Oliveira do Bairro promove palestra centrada na Educação

Oliveira do Bairro

O Rotary Club de Oliveira do Bairro promove, no próximo dia 27 de outubro, na Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro, uma palestra sobre a temática da Educação nos tempos atuais.

O evento, intitulado “Que Educação para o séc. XXI? Desafios atuais, respostas atuais!” terá como palestrante convidada Iolanda Pereira, licenciada em Educação de Infância Coach Educacional, Facilitadora em Parentalidade Consciente, e deverá contar com a participação de professores e de outros educadores, representantes dos pais e encarregados de educação, assim como de membros de outras instituições cuja missão seja a de promover a Educação.

A moderar o debate estará Oriana Pataco, diretora do Jornal da Bairrada.

As inscrições para este evento são gratuitas e decorrem até ao próximo dia 26 (através do e-mail rcobairro@gmail.com; ou dos telefones 966 764 079 | 968 139 050).

Esta iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro e do Jornal da Bairrada.