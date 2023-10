Universidade de Aveiro considerada a melhor para estudantes-atletas

Selo Estudante-Atleta visa distinguir as Instituições de Ensino Superior que fomentem as carreiras duais e que reconheçam boas práticas junto dos estudantes-atletas.

A Universidade de Aveiro (UA) acaba de ser distinguida pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) com o Selo Estudante-Atleta, uma iniciativa cujo objetivo é distinguir as Instituições de Ensino Superior (IES) que fomentem a articulação entre a carreira académica e a carreira desportiva dos estudantes-atletas. A Universidade de Aveiro foi a instituição portuguesa a obter a melhor classificação, com 93 pontos num total de 100.

No ano passado o IPDJ lançou o Selo Estudante-Atleta, cujo objetivo é distinguir as IES que fomentem as carreiras duais e que, além disso, reconheçam boas práticas junto dos estudantes-atletas, incentivando apoio estrutural a esta carreira no Ensino Superior.

Das várias instituições de ensino superior avaliadas, e com base nas práticas para a conciliação das carreiras académicas e desportivas, apenas 11 obtiveram o Selo, tendo a UA obtido a melhor posição da tabela. Para receber o Selo, as instituições tinham de somar um mínimo de 70 pontos, uma pontuação largamente ultrapassada pela Universidade de Aveiro, que alcançou 93 pontos. Para a atribuição do Selo foi considerada a implementação de condições suportadas em regulamentação própria, metodologias, infraestruturas, recursos, instrumentos e iniciativas que se destinem ao efetivo apoio estrutural do estudante-atleta.

A IPDJ, aquando do lançamento da iniciativa, disse pretender a promoção de “melhores condições para a conciliação da carreira dupla destes estudantes, com reflexo na melhoria dos resultados, quer desportivos quer académicos, e também num maior sucesso no pós-carreira desportiva”, um trabalho que a Universidade de Aveiro tem promovido ao longo dos últimos anos e que é agora distinguido.

De recordar que a Universidade de Aveiro tem apostado no desporto universitário, o que se tem traduzido num aumento de estudantes-atletas, atribuição de bolsas de mérito desportivo, aumento muito significativo de praticantes de desporto e atividade física de lazer, e na presença assídua em diversas competições nacionais e internacionais. Como resultado desse crescimento, a UA tem aumentado o número de modalidades desportivas e investido na melhoria das suas instalações desportivas, como é exemplo a nova nave multifunções, que foi concebida para acolher atividades desportivas e grandes eventos.