União de Bandas de Águeda celebra aniversário e homenageia presidente da Câmara

O 35.º aniversário foi celebrado no Dia da Música e contou com desfile pela cidade e espetáculo no Centro de Artes.

O 35.º aniversário da União de Bandas de Águeda (UBA) aconteceu no passado domingo, ficando marcado pela homenagem ao presidente da Câmara de Águeda, Jorge Almeida.

Este espetáculo único, que celebrou a cultura musical aguedense, exatamente no Dia Mundial da Música, contou com o tenor Carlos Guilherme e foi dirigido pelo Maestro Pedro Neves.

Antes do espetáculo, decorreu o tradicional desfile pelas ruas da cidade, com as cinco bandas filarmónicas do concelho: Banda Alvarense, Associação Musical e Recreativa Castanheirense, Marcial de Fermentelos, ACR Banda Nova de Fermentelos e Orquestra Filarmónica 12 de Abril.